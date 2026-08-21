Ганнибал Лектор против классики: Энтони Хопкинс выпустил дебютный музыкальный альбом

Актёр из Великобритании Энтони Хопкинс, которого зрители помнят по образу Ганнибала Лектора в «Молчании ягнят», в 88 лет представил свою первую пластинку под названием Life Is a Dream. Об этом можно судить по данным стриминговых платформ.

В сборник вошли оркестровые произведения, которые артист сочинял на протяжении шести десятилетий. Всего в альбоме двенадцать композиций. Помимо стриминга, запись доступна на компакт-диске и виниле.

Пластинку выпустил Decca Classics — один из ведущих мировых лейблов классической музыки. В работе над ней участвовал Филармонический оркестр, которым руководил дирижёр из Венесуэлы Густаво Дудамель.

«Музыка была моим первым желанием, моей мечтой. Я сочиняю музыку всю свою жизнь. Некоторые из этих произведений живут во мне десятилетиями, и я до сих пор к ним возвращаюсь», — приводит слова Хопкинса сайт Decca Classics.

Представители лейбла подчеркнули, что музыка актёра обладает той же эмоциональной силой и способностью рассказывать историю, что и его роли в кино. Там назвали альбом личными музыкальными мемуарами, которые родились из образов близких людей, фантазии и жизненного пути артиста. По словам представителей лейбла, часть произведений связана с валлийским детством Хопкинса и родными пейзажами, а другие посвящены значимым для него людям и событиям.

Ещё в июле артист выпустил сингл 1947: Suite for Solo Piano & Orchestra: II. Bracken Road, который тоже попал в новый альбом. Эту вещь он написал в 1963 году во время работы в театре Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что Хопкинс подписал контракт с Decca Classics и готовил свой первый авторский альбом к выходу. Как рассказало изданию Variety, релиз получил название Life Is a Dream, а его выход был назначен на 21 августа. В сборник обещали включить композиции, которые актёр создавал более 60 лет, а запись прошла с участием оркестра Филармонии под руководством Густаво Дудамеля.