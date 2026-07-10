«Ганнибал Лектер» запел! Энтони Хопкинс выпустит первый музыкальный альбом

Оскароносный актёр Энтони Хопкинс подписал контракт с Decca Classics и готовит к выходу свой первый авторский альбом. В релиз войдут композиции, которые артист создавал на протяжении более 60 лет. Об этом стало известно изданию Variety.

Известный по ролям в кино Энтони Хопкинс десятилетиями занимался созданием музыки параллельно с актёрской карьерой. Теперь его оригинальные произведения будут выпущены в рамках нового проекта звукозаписи. Альбом получил название «Life Is a Dream» и выйдет 21 августа. Запись прошла при участии оркестра Филармонии под управлением дирижёра Густаво Дудамеля.

Первым синглом с пластинки стала композиция «Bracken Road» из произведения «1947: Suite for Solo Piano and Orchestra». В Decca Classics рассказали, что эта работа основана на детских воспоминаниях Хопкинса о городе Маргем в Южном Уэльсе и передаёт образ улиц, лугов, сельских пейзажей и гор, окружавших его семейный дом в 1940-х годах. Хопкинс начал играть на фортепиано в четыре года, а спустя несколько лет уже исполнял произведения Бетховена и Шопена. В подростковом возрасте он писал музыку для местных театральных постановок.

«Музыка была моим первым желанием, моим первым желанием», — сказал Хопкинс.

В новый альбом также войдут композиции «My Fatherland», созданная под влиянием традиционной валлийской музыки, а также произведения, посвящённые кинематографу, супруге и племяннице актёра. Сам Хопкинс отметил, что некоторые мелодии сопровождали его на протяжении десятилетий и к ним он продолжает возвращаться. В 2012 году артист получил премию Classic Brit за вклад в альбом «And the Waltz Goes On», а в 2025 году впервые выступил с собственной программой «Life Is a Dream» в Саудовской Аравии вместе с Королевским филармоническим оркестром Великобритании.

«Подписать с Decca — это честь всей жизни. Это была настоящая честь сотрудничать с выдающимся оркестром Филармонии и виртуозными солистами», — отметил он.

Густаво Дудамель высоко оценил музыкальное творчество Хопкинса, отметив, что в его композициях сочетаются глубина, эмоциональность и способность рассказывать истории через звуки. По словам дирижёра, работа над записью вместе с Хопкинсом, солистами Грегорио Ньето и Серхио Тьемпо, а также оркестром Филармонии стала особым опытом.

Президент Decca Classics Лаура Монкс также заявила, что для лейбла стало большой честью сотрудничество с актёром. Она подчеркнула, что новый альбом позволит слушателям познакомиться с другой стороной таланта Хопкинса — его многолетним опытом в качестве композитора.

Ранее сообщалось о смерти британской рок-певицы Бонни Тайлер, настоящее имя которой Гейнор Хопкинс. Артистка умерла в возрасте 75 лет в больнице Португалии после болезни, от которой проходила лечение. Музыкальную карьеру она начала в конце 1960-х годов, выступая под именем Шэрен Дэвис.