Находка века! В свет выйдут 10 утерянных песен Дэвида Боуи

Десять ранее не публиковавшихся песен Дэвида Боуи выйдут в свет. Об этом сообщила газета The Guardian.

Композиции записали в начале карьеры музыканта, когда он выступал под именем Дэйви Джонс. Продюсером сессии был Шел Талми, работавший с The Kinks и The Who.

В записи песен участвовали гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж и пианист Ники Хопкинс, сотрудничавший с The Beatles и The Rolling Stones. Полностью коллекция станет доступна 18 сентября.

Первый трек из архива — I Want Your Love — уже представили 15 июля. Остальные композиции выпустят позднее.

В 1966 году Дэйви Джонс сменил имя на Дэвид Боуи. Музыкант пошёл на этот шаг, чтобы его не путали с Дэви Джонсом из американской группы The Monkees.

Дэвид Боуи, настоящее имя которого — Дэвид Роберт Джонс, умер в 2016 году в возрасте 69 лет. Его последний альбом Blackstar вышел 8 января 2016 года, за 2 дня до смерти певца.

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