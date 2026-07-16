«Не являюсь правообладателем»: Птаха не согласен со штрафом в 80 тысяч за наркопропаганду

Рэпер Птаха отрицает свою причастность к песням, из-за которых суд назначил ему штраф в 80 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. По словам артиста, в материалах дела фигурируют пиратские копии его старых композиций, о чём он рассказал Life.ru.

Птаха отрицает причастность к трекам, из-за которых его оштрафовали на 80 тысяч. Видео © Life.ru

Исполнитель уточнил, что речь идёт о треках 2009–2010 годов, записанных, когда он работал с музыкальными лейблами. По его словам, права на эти песни давно перешли к компаниям. Из-за этого он не может ни удалить их, ни выложить на стриминговые платформы или в социальные сети.

«Я не являюсь правообладателем этих треков с 2009–2010-го. Я делаю, я пишу песни, передаю в компанию, отдаю все права. Я не являюсь правообладателем. Я не могу их ни добавлять в соцсети, ни удалять из соцсетей. В принципе, ничего не могу, их менять, не могу передавать права», — сказал он.

Птаха также утверждает, что часть композиций из дела кто-то заново залил на посторонние площадки. Он подчеркнул, что ссылки, которые собрали в деле, ведут именно на такие пиратские публикации, к которым он отношения не имеет. По мнению рэпера, распространителем его назвали лишь потому, что он выступает автором этих песен.

Напомним, ранее стало известно, что Никулинский суд Москвы оштрафовал Давида Нуриева, более известного как рэпер Птаха, на 80 тысяч рублей из-за обнаруженных в Интернете старых песен с признаками наркопропаганды. Музыкант присутствовал на заседании, но своей вины не признал и ходатайствовал о закрытии дела. Его защита пояснила, что спорные композиции «Не поздно», «Монолог» и «Не могу» были созданы около двадцати лет назад, сам артист их не размещал и не получает за них вознаграждения. Нуриев уже заявил, что намерен оспорить вынесенное решение.