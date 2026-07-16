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16 июля, 11:18

«Не являюсь правообладателем»: Птаха не согласен со штрафом в 80 тысяч за наркопропаганду

Птаха отрицает причастность к трекам, из-за которых его оштрафовали на 80 тысяч

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ptaharu_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ptaharu_

Рэпер Птаха отрицает свою причастность к песням, из-за которых суд назначил ему штраф в 80 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. По словам артиста, в материалах дела фигурируют пиратские копии его старых композиций, о чём он рассказал Life.ru.

Птаха отрицает причастность к трекам, из-за которых его оштрафовали на 80 тысяч. Видео © Life.ru

Исполнитель уточнил, что речь идёт о треках 2009–2010 годов, записанных, когда он работал с музыкальными лейблами. По его словам, права на эти песни давно перешли к компаниям. Из-за этого он не может ни удалить их, ни выложить на стриминговые платформы или в социальные сети.

«Я не являюсь правообладателем этих треков с 2009–2010-го. Я делаю, я пишу песни, передаю в компанию, отдаю все права. Я не являюсь правообладателем. Я не могу их ни добавлять в соцсети, ни удалять из соцсетей. В принципе, ничего не могу, их менять, не могу передавать права», сказал он.

Птаха также утверждает, что часть композиций из дела кто-то заново залил на посторонние площадки. Он подчеркнул, что ссылки, которые собрали в деле, ведут именно на такие пиратские публикации, к которым он отношения не имеет. По мнению рэпера, распространителем его назвали лишь потому, что он выступает автором этих песен.

Рэпер Птаха не признаёт вину в пропаганде наркотиков и винит во всём интервью
Рэпер Птаха не признаёт вину в пропаганде наркотиков и винит во всём интервью

Напомним, ранее стало известно, что Никулинский суд Москвы оштрафовал Давида Нуриева, более известного как рэпер Птаха, на 80 тысяч рублей из-за обнаруженных в Интернете старых песен с признаками наркопропаганды. Музыкант присутствовал на заседании, но своей вины не признал и ходатайствовал о закрытии дела. Его защита пояснила, что спорные композиции «Не поздно», «Монолог» и «Не могу» были созданы около двадцати лет назад, сам артист их не размещал и не получает за них вознаграждения. Нуриев уже заявил, что намерен оспорить вынесенное решение.

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Вероника Бакумченко
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