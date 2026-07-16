Рэпера Птаху оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд Москвы назначил штраф 80 тысяч рублей рэперу Давиду Нуриеву (известен как Птаха) за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Музыкант лично присутствовал на процессе. Вину в правонарушении он не признал и просил прекратить производство по делу.

Позиция артиста сводится к тому, что он является автором спорных треков, но не публиковал их. Представитель рэпера уточнила, что речь идёт о произведениях двадцатилетней давности, и отчислений за них исполнитель не получает.

Причиной для разбирательства стало размещение в группе «Птаха aka Зануда» композиций «Не поздно», «Монолог» и «Не могу». Протокол составили по ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ. Сам Нуриев заявил о намерении обжаловать приговор.

Птаха известен как участник группы «Три кита» и бывший участник «Отверженных» и Centr.

Ранее рэпер заявлял, что поводом для административного дела могли стать его слова из интервью, а не песни. Он сказал, что никогда не пропагандировал наркотики, а просто делился своим опытом и историями друзей. По мнению Птахи, кто-то мог зацепиться за его высказывания в интервью.

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