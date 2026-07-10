«Надежда» и «Синяя вечность»: Названы главные кумиры советской эстрады в 2026 году

Народный артист СССР Муслим Магомаев возглавил рейтинг популярности советских эстрадных исполнителей. Исследование к 80-летию певицы Валентины Толкуновой провёл сервис «КИОН Музыка», изучив прослушивания с января по июнь 2026 года.

Вторую строчку занял Лев Лещенко, третью — Анна Герман. В десятку также вошли Кобзон, Толкунова, Ведищева, Хиль, Ободзинский, Кристалинская и Сенчина, передаёт «Газета.ru».

Самой востребованной песней стала «Надежда» в исполнении Герман. В топ-5 — «Синяя вечность» Магомаева, «Эхо любви» (Герман и Лещенко), «Я не могу иначе» Толкуновой и «Песенка о медведях» Ведищевой.

Рекордный рост интереса зафиксирован у Эдиты Пьехи, а также у Сенчиной и Отса. Основная аудитория — мужчины 35–44 лет.

А ранее россиянам рассказали, почему зумеры кинулись «воскрешать из пепла» советских артистов. По словам музыкального критика, причиной является кризис современной сцены и дефицит материала, способного конкурировать с произведениями прошлых десятилетий.