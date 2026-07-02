Критик Соседов объяснил, почему зумеры кинулись «воскрешать из пепла» советских артистов

Зумеры всё чаще слушают советскую эстраду из-за нехватки сильных современных песен, считает музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, молодёжь всё активнее обращается к артистам прошлого, несмотря на огромное количество новой музыки.

К примеру, интерес к Анне Герман объясняется не ностальгией, а качеством самих произведений: у её песен есть смысл, а голос и манера исполнения остаются почти недостижимым ориентиром для современных звёзд. Новое поколение лучше чувствует настоящую музыку.

Молодёжь может вернуть интерес к исполнителям, которых раньше называли самородками эстрады. Эксперт предположил, что в будущем россияне будут всё чаще переслушивать старые песни. Причиной он назвал кризис современной сцены и дефицит материала, способного конкурировать с произведениями прошлых десятилетий.

«А новое поколение, как мне кажется, ещё долго будет воскрешать из пепла не одно поколение советских легенд», — подчеркнул собеседник Общественной Службы Новостей.

Ранее Сергей Соседов сравнил двух популярных российских артистов. По его словам, Shaman (Ярослав Дронов) уже потерял внимание публики, а Ваня Дмитриенко продолжает выигрывать в негласной битве.