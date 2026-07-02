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2 июля, 07:21

Критик Соседов объяснил, почему зумеры кинулись «воскрешать из пепла» советских артистов

Критик Соседов: Зумеры слушают Анну Герман, так как её песни имеют смысл

Обложка © АГН «Москва» / Дмитрий Белицкий

Обложка © АГН «Москва» / Дмитрий Белицкий

Зумеры всё чаще слушают советскую эстраду из-за нехватки сильных современных песен, считает музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, молодёжь всё активнее обращается к артистам прошлого, несмотря на огромное количество новой музыки.

К примеру, интерес к Анне Герман объясняется не ностальгией, а качеством самих произведений: у её песен есть смысл, а голос и манера исполнения остаются почти недостижимым ориентиром для современных звёзд. Новое поколение лучше чувствует настоящую музыку.

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Молодёжь может вернуть интерес к исполнителям, которых раньше называли самородками эстрады. Эксперт предположил, что в будущем россияне будут всё чаще переслушивать старые песни. Причиной он назвал кризис современной сцены и дефицит материала, способного конкурировать с произведениями прошлых десятилетий.

«А новое поколение, как мне кажется, ещё долго будет воскрешать из пепла не одно поколение советских легенд», — подчеркнул собеседник Общественной Службы Новостей.

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Борис Эльфанд
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