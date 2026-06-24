«Ей самой нужна помощь»: Критик Соседов поспорил с Катей Лель о судьбе Ирины Отиевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в комментарии заявил, что певица Ирина Отиева сама не стремится возвращаться на сцену, поэтому её отсутствие в публичном пространстве связано не с внешними обстоятельствами, а с её личным выбором. Так он отреагировал на слова певицы Кати Лель, которая ранее призывала помочь звезде вновь заявить о себе.

Собеседник Общественной Службы Новостей напомнил, что Отиева в своё время была заметной джазовой вокалисткой и даже составляла конкуренцию Ларисе Долиной, с которой у неё были дружеские отношения. Однако вокруг её дальнейшей судьбы появлялись разные слухи: от проблем со здоровьем до утраты вокальной формы.

По мнению Соседова, артист, который действительно хочет вернуться на большую сцену, обычно предпринимает для этого активные шаги, тогда как Отиева, по его оценке, в этом не заинтересована и на данный момент не востребована в музыкальной индустрии.

«Честно говоря, о Кате Лель, которая так сердобольно заботится об Ирине, нельзя сказать, что тоже особо ценна для зрителя и слушателя. Лель мы сегодня вспоминаем исключительно в контексте инопланетных новостей и скандалов. <...> Лель самой нужна помощь», — сыронизировал критик.

Напомним, ранее Катя Лель выступила с призывом поддержать Ирину Отиеву. Звезда напомнила, что её коллега по сцене уже давно не появляется на эстраде и редко оказывается в центре внимания публики.