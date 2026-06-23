«Человек просто умирает»: Катя Лель попросила помочь пропавшей из виду Ирине Отиевой

Певица Катя Лель выступила с призывом поддержать Ирину Отиеву, которая уже давно не появляется на сцене и редко оказывается в центре внимания публики. Такое мнение она озвучила на шоу «Ты не поверишь!».

«Я уверена, что вы знаете Ирину Отиеву. Было бы потрясающе, если бы все мы, объединившись, помогли, поддержали эту потрясающую артистку, помогли ей вновь обрести себя и почувствовать себя нужной. Когда человек не востребован, он просто умирает», — сказала она.

Интерес к персоне Ирины Отиевой, покинувшей большую сцену более 20 лет назад, подогрели недавние кадры, опубликованные в интернете. На видео артистка запечатлена в одном из супермаркетов, где приобретает алкогольные напитки. Ранее сама певица неоднократно сетовала на то, что бывшие коллеги забыли о ней.

Долгое время единственной опорой Отиевой был звездный стилист Джордж Ровалс, который рассказывал, что певица не нуждается в деньгах, а лишь хочет человеческого общения. После смерти стилиста два года назад главным близким человеком для артистки остается её дочь Злата. В прошлом году девушка публично призналась маме в любви, сделав памятную татуировку с датой её рождения.

Ранее Катя Лель прокомментировала травму, которую получила Ольга Бузова. По мнению певицы, причиной случившегося могли стать не только бытовые обстоятельства. В разговоре с журналистами артистка предположила, что серьёзное повреждение могло быть связано с ослаблением так называемой защиты человека.