Катя Лель — об отношении к алкоголю: «Один бокал — уже выше крыши»

Алкоголь плохо воспринимается организмом заслуженной артистки России Кати Лель, поэтому она почти не употребляет спиртное. О своём отношении к горячительным напиткам певица рассказала в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Катя Лель заявила, что её организм не принимает алкоголь. Видео © Пятый канал

По словам звезды, дело не в жёстких принципах или запретах, а в индивидуальной реакции организма. Лель отметила, что хорошо знает свои пределы и старается не выходить за них, даже если речь идёт о небольшом количестве алкоголя. Так, два бокала для неё уже слишком много, после такой дозы самочувствие может ухудшиться.

«Я не умею пить. Для меня бокал — это выше крыши, потому что у меня организм не принимает алкоголь», — заявила исполнительница.

Ранее Катя Лель призналась, что готова выйти замуж во второй раз, поэтому активно ищет ухажёра. По её словам, избранник должен быть моложе 35 лет, иметь хорошую спортивную форму и быть русским.