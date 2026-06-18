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Регион
18 июня, 10:17

Катя Лель — об отношении к алкоголю: «Один бокал — уже выше крыши»

Обложка © ТАСС /Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС /Вадим Тараканов

Алкоголь плохо воспринимается организмом заслуженной артистки России Кати Лель, поэтому она почти не употребляет спиртное. О своём отношении к горячительным напиткам певица рассказала в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Катя Лель заявила, что её организм не принимает алкоголь. Видео © Пятый канал

По словам звезды, дело не в жёстких принципах или запретах, а в индивидуальной реакции организма. Лель отметила, что хорошо знает свои пределы и старается не выходить за них, даже если речь идёт о небольшом количестве алкоголя. Так, два бокала для неё уже слишком много, после такой дозы самочувствие может ухудшиться.

«Я не умею пить. Для меня бокал — это выше крыши, потому что у меня организм не принимает алкоголь», — заявила исполнительница.

Певица Катя Лель заявила, что обнаружила у себя ДНК инопланетян
Певица Катя Лель заявила, что обнаружила у себя ДНК инопланетян

Ранее Катя Лель призналась, что готова выйти замуж во второй раз, поэтому активно ищет ухажёра. По её словам, избранник должен быть моложе 35 лет, иметь хорошую спортивную форму и быть русским.

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Борис Эльфанд
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