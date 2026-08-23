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23 августа, 09:47

Точный удар «Запада» уничтожил украинскую реактивную систему HIMARS

Обложка © Wikipedia / U.S. Army photo by Capt. Angelo Mejia

Обложка © Wikipedia / U.S. Army photo by Capt. Angelo Mejia

Российские военные поразили реактивную систему залпового огня HIMARS производства США в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки украинская сторона также потеряла более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия.

«Потери противника составили более 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, реактивную систему залпового огня HIMARS производства США и 3 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении Минобороны.

ВС РФ ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ
ВС РФ ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ

До этого Life.ru сообщал о применении российскими военными высокоточного оружия по объектам ВСУ. В Минобороны РФ заявляли о поражении военной инфраструктуры и техники украинской армии в рамках продолжения ударов по целям противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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