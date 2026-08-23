«Дневники вампирши»: 37-летняя женщина 15 лет притворялась ребёнком и жила в приёмных семьях

В Бразилии вынесли приговор 37-летней Аманде Марии Соузе де Оливейре — её признали виновной в мошенничестве и отправили в тюрьму на полтора года. Женщина больше года успешно изображала несовершеннолетнюю девочку, жила в приёмной семье и скрывала свой настоящий возраст, используя продуманную до мелочей легенду, пишет Fox News.

Всё происходило в штате Санта-Катарина. Оливейра убедила местные власти и будущих опекунов, что она — ребёнок, сбежавший от жестоких родителей. В ход шло всё: она говорила тонким детским голосом, рассказывала, что её пичкали гормонами, чтобы ускорить половое созревание, и даже показывала фальшивые документы. Благодаря этому женщину определили в приёмную семью, где она прожила 14 месяцев, пока обман не вскрылся.

Защита настаивала на том, что Оливейра пошла на обман, чтобы выжить в тяжёлой жизненной ситуации, однако суд счёл эти доводы неубедительными. Как выяснило следствие, это не первая её афера — на протяжении 15 лет она кочевала из одной семьи в другую, везде притворяясь потерянным ребёнком.

Ранее Life.ru рассказывал, что жительницу Геленджика приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии за истязание 20 приёмных детей. Суд установил, что с 2011 по 2017 год женщина била детей руками, ногами и бытовыми предметами, ограничивала в питании, оскорбляла и запугивала. После переезда на Кубань насилие продолжилось — с 2017 по 2023 год в Горячем Ключе и Геленджике она издевалась ещё над 12 детьми в возрасте от 3 до 17 лет.