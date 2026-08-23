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23 августа, 10:44

Врач из Подмосковья спасла пассажирку во время перелёта в Ургенч

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Врач Королёвской клинической больницы Роза Сивякова спасла молодую пассажирку, которой стало плохо во время ночного рейса из Москвы в узбекский Ургенч. Медик заподозрила у женщины аритмию и спазм сосудов и стабилизировала её состояние прямо на борту.

Сивякова откликнулась на просьбу о помощи, когда экипаж объявил по салону поиск медработников. Благодаря действиям врача опасность для жизни пассажирки миновала, экстренно сажать самолёт не потребовалось, рассказал РИАМО очевидец ЧП.

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Ранее врачи из Новосибирска спасли пассажира с тяжёлым приступом астмы на борту самолёта, летевшего в Москву. Медики оказали мужчине необходимую помощь во время полёта и следили за его состоянием.

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Борис Эльфанд
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