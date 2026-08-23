Зловещий День Евпатия Коловрата: Что запрещено делать 24 августа

На Руси 24 августа считали одним из самых таинственных и тревожных дней лета. В народном календаре дата получила название Евпатий Коловрат. В это время старались не ходить на болота и кладбища, не отправлялись в одиночку в лес, на рыбалку или охоту.

Согласно легендам, на болотах мог появиться призрачный белый конь, который искал погибшего всадника, а блуждающие огни связывали с душами утопленников и павших воинов. В этот день также запрещалось употреблять алкоголь, ссориться, сквернословить, рассказывать о своих планах и оставлять на ночь открытыми двери и окна, пишет URA.ru.

При этом крестьяне 24 августа начинали стричь овец, чтобы до холодов те успели вновь обрасти шерстью. Верующие молились мученику Евплу Катанскому, память которого православная церковь отмечает в этот день. По погоде пытались предсказать будущее: густой утренний туман сулил тепло, яркие звёзды на рассвете — дождь, а большое количество орехов при отсутствии грибов — холодную и снежную зиму.

Ранее священник раскрыл, как молиться о замужестве. По его словам, стоит просить, чтобы будущий избранник тоже был верующим — именно такие союзы оказываются самыми крепкими.