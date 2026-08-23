Ночь, улица, фонарь, аптека: Как Блок обошёл Есенина в борьбе за дамские сердца

Александр Блок мог быть рекордсменом среди русских классиков по числу связей с женщинами, рассказал писатель Захар Прилепин. По его словам, в дневниках поэт упоминал порядка 300 любовниц, хотя их реальное количество могло быть ещё больше.

«Причём Блок и пошлость — вещи диаметрально противоположные. Блок и вульгарность, Блок и разврат. И при этом 300 женщин у Блока. Это потрясающе. <...> А возможно, 500, и он просто 200 вовремя не записал», — отметил собеседник радио Sputnik.

При этом Прилепин усомнился в любовных достижениях Сергея Есенина, который приписывал себе около трёх тысяч связей. В случае с Блоком писатель, напротив, склонен доверять указанным цифрам.

Ранее Life.ru вспоминал трагическую судьбу Александра Блока. После революции здоровье поэта резко ухудшилось, а в 1921 году он умер в возрасте 40 лет.