Владельцам животных рассказали, что изменится в правилах провоза питомцев с 1 сентября

С 1 сентября в России изменятся требования к перевозке домашних животных. Для контейнеров и переносок установят конкретные параметры: они должны иметь водонепроницаемое дно с впитывающим материалом, доступ воздуха и запор, рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 120 сантиметров, если перевозчик не установил больший лимит. Клетки с птицами придётся накрывать светонепроницаемой тканью. Для собак-поводырей требования к контейнерам распространяться не будут.

«При соблюдении этих условий провоз остаётся бесплатным», — отметил собеседник RT.

Отдельные правила предусмотрены для такси. Собак разрешается перевозить в наморднике, с поводком и подстилкой, а мелких животных и птиц — в закрытых контейнерах. При этом таксопарки и службы заказа смогут вводить дополнительные требования к провозу питомцев, заключил эксперт.

Напомним, с 1 сентября в России изменятся правила перевозки багажа и животных в такси. В частности, перевозчикам разрешат устанавливать собственные требования к питомцам, а крупный багаж можно будет размещать в салоне с согласия водителя, если он не мешает управлению автомобилем.