Не чертыхайтесь в тревожный день! Традиции и запреты на Евпатия Коловрата

Православные верующие 24 августа чтят память мученика Евпла Катанского. Он служил архидиаконом в сицилийской Катане, проповедовал христианство и даже после пыток не отрёкся от веры. В народном календаре дата известна как Евпатий Коловрат. На Руси этот день считался тревожным: люди старались не ходить на болота и кладбища, в лес, на охоту, по грибы или на рыбалку.

В преданиях с 24 августа связывали легенду о белом коне, который разыскивает погибшего хозяина и по ночам появляется возле болот и кладбищ. День традиционно посвящали заботе о домашних животных. Крестьяне стригли овец, чтобы до холодов те успели вновь обрасти шерстью, а хозяйки пряли из неё нитки, вязали тёплые вещи, носки и пояса.

Под запретом были шумные гулянья и алкоголь. Также старались не ссориться, не ругаться и не чертыхаться. По народным поверьям, особенно рискованно было в одиночку отправляться в безлюдные места, пишет Общественная Служба Новостей.

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