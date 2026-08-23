В Балтике наблюдается повышенная активность российского флота. Как заметило китайское издание Baijiahao, в окрестностях немецкого туристического острова Фемарн появился фрегат «Адмирал Касатонов», а в конце июля в акваторию моря вошёл противолодочный корабль «Адмирал Левченко», который называют «охотником за субмаринами». Такая пара посылает НАТО явный сигнал, но в альянсе предпочитают молчать об этом.

При этом западная пресса и американская разведка хором бьют в набат: Россия проверяет приверженность альянса коллективной обороне. Китайские же журналисты подмечают, что появление нашего флота в регионе произошло на фоне резкого охлаждения отношений между НАТО и РФ. По их мнению, таким образом Москва отвечает на попытки недружественных государств воздействовать на торговый флот РФ.

Примечательно, что «Касатонов» — один из новейших российских кораблей, вошедший в состав флота в 2020 году. Его ключевым вооружением являются гиперзвуковые «Цирконы». По данным западных СМИ, он способен поражать цели в радиусе 1,1 тысячи километров, то есть цели в Дании, Германии, Швеции и Польше.

Ранее польское издание Wydarzenia Interia заявило о панике в Великобритании из-за слов президента Владимира Путина о готовности зеркально ответить на действия Запада против российских судов. По мнению журналистов, в Лондоне опасаются возможного столкновения с Москвой.