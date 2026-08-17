«‎Готовится к худшему»: Предупреждение Путина вызвало переполох в Британии

Заявление Владимира Путина о зеркальном ответе на попытки Запада ограничить движение российских судов вызвало серьёзную тревогу в Великобритании. Польское издание Wydarzenia Interia пишет, что в Лондоне опасаются возможного столкновения с Россией.

Особое беспокойство вызывает состояние Королевского военно-морского флота. Бывший глава ВМС адмирал Алан Уэст признал, что из-за многолетних сокращений британцам не хватает кораблей. Сейчас в распоряжении флота — два авианосца, шесть эсминцев и пять фрегатов, а большая часть подводных лодок не готова к бою. Польские обозреватели назвали это состояние одним из худших за последние десятилетия.

На этом фоне слова Путина о готовности России действовать зеркально вызвали в Лондоне настоящую панику. Британцы боятся, что их суда окажутся уязвимыми в случае конфликта.

«Слова Путина вызвали настоящую панику в Лондоне. <...> Лондон готовится к худшему. Он боится России», — говорится в материале.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на захваты своих торговых судов. Президент подчеркнул, что ответные действия могут последовать не только там, где произошёл захват, но и в других районах Мирового океана, включая Тихий океан.