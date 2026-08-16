«Королева лужи»: Экс-офицер армии США оценил возможности Запада в море

Западные страны могут отказаться от давления на российское судоходство только столкнувшись с жёсткими ответными мерами. К тому же состояние флота США по-прежнему оставляет желать лучшего, сообщил военно-политический эксперт и экс-офицер американской армии Станислав Крапивник Kp.ru, комментируя слова главы РФ Владимира Путина о зеркальной реакции на захваты торговых судов.

«Я очень надеюсь, что действия будут (последуют), потому что это всё, что Запад понимает. Запад понимает только силу», — сказал эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Крапивник считает, что возможности американского и британского флотов сегодня ограничены. По его версии, значительная часть авианосцев США находится на ремонте, а Великобритания также испытывает трудности с боеготовностью кораблей. Поэтому, полагает эксперт, масштабная российская ответная кампания создала бы для западных стран серьёзную проблему.

Отдельно собеседник прокомментировал поддержку Вашингтоном территориальных претензий Токио на южные Курилы. Он назвал это продолжением давней американской политики давления на Россию и напомнил, что вопрос об островах остаётся одним из ключевых разногласий Москвы и Токио.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия намерена зеркально отвечать на возможные захваты своих торговых судов западными странами. Ответные меры, как отмечалось, могут последовать не только в той акватории, где произошёл инцидент, но и в других районах Мирового океана.