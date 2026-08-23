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23 августа, 19:52

Состояние короля Норвегии Харальда V ухудшилось за выходные

Харальд V. Обложка © ТАСС / DPA / Albert Nieboer

Харальд V. Обложка © ТАСС / DPA / Albert Nieboer

Состояние 89-летнего короля Норвегии Харальда V ухудшилось в минувшие выходные. Во время лечения в больнице у монарха выявили бактериальную инфекцию в крови, в связи с чем ему назначили антибиотики. Об этом сообщили в королевском доме.

Король ранее был госпитализирован из-за осложнений, связанных с гемолитической анемией. Пока он находится на больничном, его обязанности исполняет кронпринц Хокон.

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Это уже не первая госпитализация Харальда V в 2026 году: в феврале он проходил лечение на Тенерифе из-за инфекции. Харальд V занимает норвежский престол с января 1991 года. Несмотря на проблемы со здоровьем в последние годы, ранее он заявлял, что не собирается отрекаться от престола.

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Артём Гапоненко
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