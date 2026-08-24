Глава УЕФА Чеферин отказался бороться с Инфантино за кресло президента ФИФА

Руководитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не собирается соперничать с Джанни Инфантино за кресло главы Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом функционер рассказал во время записи подкаста Rest is Politics.

Выборы руководителя мировой организации состоятся в Марокко весной 2027 года. Словенец подчеркнул, что его вполне устраивает текущая позиция, и он не видит для себя мотивации участвовать в этой гонке.

«Я не заинтересован в президентстве в ФИФА. Я люблю УЕФА и работу, которую я там выполняю. И второе: мой авторитет и доверие ко мне будут гораздо выше, если я не буду заинтересован в этой должности», — пояснил Чеферин.

Действующий руководитель европейского союза занимает свой пост с осени 2016 года. За это время его дважды переизбирали на новый срок. Помимо основной должности, он также входит в руководство ФИФА в качестве вице-президента.

В июле вокруг фигуры Инфантино разгорелся скандал. Выяснилось, что он лоббировал идею создания коммерческой структуры, которая взяла бы под контроль ключевые турниры сборных. По оценкам федерации, эта схема могла принести в бюджет более четырёх миллиардов долларов, однако инициативу жёстко отвергли крупнейшие конфедерации, включая УЕФА.

На фоне конфликта европейские ассоциации обсуждали возможность выражения вотума недоверия действующему президенту. Ряд федераций начал отзывать свои письма в его поддержку. Первой это сделала Уэльская ассоциация, хотя изначально из 55 членов союза за Инфантино выступали 52.

Несмотря на критику в Европе, свою поддержку действующему главе выразили африканские и южноамериканские структуры. Сам Инфантино уже подтвердил намерение баллотироваться на следующий срок.