Дмитрий Киселёв запускает авторскую программу на канале «Россия»

Телеведущий Дмитрий Киселёв запускает еженедельную авторскую программу на телеканале «Россия». Премьера проекта состоится 6 сентября, сообщила пресс-служба ВГТРК. Передача получила название «Киселёв». В ней журналист представит собственный взгляд на главные события в России и мире.

«Понимать, что происходит и что реально за этим стоит, сегодня уже роскошь. Поделимся соображениями. Скоро», — сказал сам телеведущий для ИС «Вести».

Новые выпуски будут выходить каждое воскресенье в 22:00. Другие подробности формата пока не раскрываются. Итоговую программу «Вести недели», которую ранее вёл Киселёв, возглавит ведущий ток-шоу «60 минут» и депутат Госдумы Евгений Попов. Предшественник уже поздравил его с назначением.

Дмитрий Киселёв — российский журналист и телеведущий, родился 26 апреля 1954 года в Москве. С 2008 года является заместителем генерального директора ВГТРК, а с 2012 года вёл итоговую информационно-аналитическую программу «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Также возглавляет международное информационное агентство «Россия сегодня», созданное в 2013 году. Киселёв работает на телевидении с 1980-х годов. За профессиональную деятельность отмечен рядом государственных наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» и другие знаки отличия.