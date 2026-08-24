В России представили четвёртый фильм из цикла военных репортажей о Северске

Четвёртый фильм из цикла военкора-документалиста Клима Поплавского о Северске посвятили эвакуации мирных жителей. В центре новой части — двухнедельные поиски семьи, которую удалось разыскать благодаря информации, полученной за пределами фронта.

Картина получила название «Северская Сага. Запись IV. Эвакуация». Поплавский вместе с военным оператором Виктором Кирчевым провёл в освобождённом Северске два месяца, продолжая снимать происходящее в городе, пишет RT.

Новая часть выйдет вечером 24 августа на всех площадках телеканала. До неё зрителям представили три фильма цикла — «Проводник», «Поиск» и «Разведка».

Ранее RT представил третью часть «Северской саги» — «Разведка». Одной из её героинь стала пожилая жительница Северска, которая отказалась уезжать в тыл, поскольку ждала сына.