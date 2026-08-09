Телеканал RT представил третий фильм из цикла военных репортажей о Северске

Телеканал RT анонсировал третий фильм военкора-документалиста Клима Поплавского из цикла о Северске в ДНР.

RT анонсировал новую часть «Северской саги» Клима Поплавского. Видео © RT

Новая картина получила название «Северская сага. Запись III. Разведка». Все три части цикла Поплавский снял в Северске. В фильм вошла история пожилой местной жительницы. Российские военнослужащие предложили ей уехать в тыл, однако женщина решила остаться.

«Не могу. Жду сына», — ответила жительница.

Третий фильм из цикла вышел вечером 8 августа на всех площадках RT.

Ранее телеканал RT представил второй фильм Клима Поплавского «Северская сага. Запись II. Поиск». Картина посвящена поиску мирных жителей российскими военнослужащими в Северске. Съёмочная группа вместе с бойцами ежедневно обследовала кварталы, дворы и подвалы. Первые найденные жители отказывались уезжать из-за дома, хозяйства и привычного уклада жизни. Поиски продолжили на окраинах города, где другие люди ожидали эвакуации.