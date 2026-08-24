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24 августа, 09:35

142 района под огнём: Минобороны раскрыло, какие цели поражены на Украине за сутки

Войска РФ поразили военный завод Украины и портовые объекты, используемые ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за сутки нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины в 142 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ 24 августа.

По данным ведомства, поражены предприятие военно-промышленного комплекса и цех по производству беспилотников дальнего действия. Кроме того, в перечень целей вошли объекты портовой, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистические центры, используемые ВСУ.

Помимо того, российские силы атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ.

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В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении трёх населённых пунктов — Долинки (Запорожская область, Кучерова Яра (ДНР) и Перше Травня (Сумская область).

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Татьяна Миссуми
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