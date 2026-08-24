142 района под огнём: Минобороны раскрыло, какие цели поражены на Украине за сутки

Российские войска за сутки нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины в 142 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ 24 августа.

По данным ведомства, поражены предприятие военно-промышленного комплекса и цех по производству беспилотников дальнего действия. Кроме того, в перечень целей вошли объекты портовой, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистические центры, используемые ВСУ.

Помимо того, российские силы атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ.

В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении трёх населённых пунктов — Долинки (Запорожская область, Кучерова Яра (ДНР) и Перше Травня (Сумская область).