Песков заявил, что ВС РФ раскрывают и уничтожают места производства ракет ВСУ

ВС РФ раскрывают и уничтожают места производства ракет и иного оборудования для ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в данном направлении «ведётся соответствующая работа».

«Наши вооруженные силы <...>, получают соответствующие данные, с тем чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования, и принимают меры для уничтожения этих точек», — сказал он.

Также Дмитрий Песков назвал «крайне негативными» планы Великобритании помочь Украине наладить производство дальнобойных ракет SCALP. По словам пресс-секретаря президента РФ, российская армия будет принимать меры для уничтожения мест их сборки.