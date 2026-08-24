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24 августа, 09:18

Песков заявил, что ВС РФ раскрывают и уничтожают места производства ракет ВСУ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

ВС РФ раскрывают и уничтожают места производства ракет и иного оборудования для ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в данном направлении «ведётся соответствующая работа».

«Наши вооруженные силы <...>, получают соответствующие данные, с тем чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования, и принимают меры для уничтожения этих точек», — сказал он.

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Также Дмитрий Песков назвал «крайне негативными» планы Великобритании помочь Украине наладить производство дальнобойных ракет SCALP. По словам пресс-секретаря президента РФ, российская армия будет принимать меры для уничтожения мест их сборки.

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Матвей Константинов
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