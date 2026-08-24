Песков сообщил о мерах поддержки пострадавших селлеров Wildberries и Ozon

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти отслеживают ситуацию с предпринимателями, чьи товары пострадали из-за атак БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon. По его словам, совместно с бизнесом рассматриваются различные варианты помощи.

«А что касается мер поддержки, вы видели, что безусловно правительство самым внимательным образом отслеживает эту ситуацию», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в правительстве сейчас анализируют последствия произошедшего и прорабатывают возможные решения для продавцов, столкнувшихся с убытками из-за атак украинских БПЛА. Песков также напомнил слова Путина о ящике Пандоры и обещал Киеву удары возмездия каждый день и каждую ночь.

Ранее компании начали объявлять собственные меры помощи продавцам после атак на логистические объекты. В частности, Ozon сообщил о временной отмене части платежей и компенсации дополнительных расходов для пострадавших селлеров. А Минфин подготовил налоговые послабления для продавцов, потерявших товары из-за атак БПЛА на склады. На помощь смогут рассчитывать юрлица и ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Им предлагают на 12 месяцев отложить НДС, налог на прибыль, платежи по УСН и АУСН, страховые взносы и авансы за период с августа 2026-го по июль 2027 года.