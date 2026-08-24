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24 августа, 09:13

Песков назвал планы Британии по ракетам для Киева «крайне негативными»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле крайне негативно оценили планы Великобритании помочь Киеву наладить производство дальнобойных ракет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, что российские военные будут принимать меры против мест их производства.

«Крайне негативно. Британия участвует в этой войне на стороне киевского режима», — сказал Песков, комментируя инициативу Лондона.

По его словам, Великобритания «методично и регулярно подливает масло в огонь» и препятствует прогрессу в мирном урегулировании конфликта.

Представитель Кремля также сообщил, что российские военные получают информацию, необходимую для определения мест производства таких ракет и другого военного оборудования. По словам Пескова, после этого ВС РФ принимают меры для уничтожения подобных объектов.

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Поводом для комментария стал визит премьер-министра Великобритании Энди Бёрнэма в Киев 24 августа. Лондон официально объявил, что разрешит оборонной компании MBDA раскрыть засекреченные сведения о британских компонентах ракет SCALP. Это должно помочь Украине и Франции организовать локальные линии сборки ракет на украинской территори

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Александра Мышляева
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