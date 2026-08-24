Россиян осенью ждёт только одна короткая рабочая неделя: когда она будет

Грядущей осенью производственный календарь подарит гражданам только одну сокращённую рабочую неделю. Об этом рассказала эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА «Новости».

Изменения в графике связаны с празднованием Дня народного единства. Четвёртое ноября приходится на среду, поэтому предшествующий вторник станет сокращённым на один час днём.

В результате первая неделя последнего осеннего месяца окажется трехдневной: среда, четверг и пятница. Далее последуют два стандартных выходных.

Подольская отметила, что ещё одно сокращение трудовых будней ожидается перед Новым годом. Это произойдёт за счёт переноса нерабочего дня с 4 января на 31 декабря.

Таким образом, заключительная рабочая неделя 2026 года продлится всего три дня — с 28 по 30 декабря. После этого начнутся продолжительные новогодние каникулы.

День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, является государственным праздником, установленным в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени. Этот день символизирует сплочённость и героизм многонационального российского народа, его способность объединиться перед лицом внешней угрозы для сохранения независимости и целостности государства, независимо от происхождения, вероисповедания и социального статуса.