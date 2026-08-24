Минтруд напомнил россиянам, как можно продлить отпуск за счёт праздников

Нерабочие праздничные дни не засчитываются в ежегодный оплачиваемый отпуск, поэтому при их совпадении с отдыхом дата выхода на работу сдвигается. Об этом напомнил Минтруд России.

«Если на ваш отпуск выпадают нерабочие праздничные дни, то отдых продлевается на количество таких дней. Нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска», — говорится в сообщении ведомства.

Это правило закреплено в статье 120 Трудового кодекса РФ. Например, если на 14-дневный отпуск выпал один официальный нерабочий праздник, этот день не уменьшит положенные сотруднику две недели отдыха.

При этом обычные субботы и воскресенья в отпуск входят. Исключение касается именно официальных нерабочих праздничных дней, перечисленных в Трудовом кодексе.

Минтруд также напомнил, что уже утверждённые даты отпуска можно изменить по согласованию с работодателем. Если стороны договорились, сотруднику необходимо оформить перенос на новые даты.

Разделить ежегодный оплачиваемый отпуск тоже можно по соглашению с работодателем. Однако хотя бы одна его часть должна продолжаться не менее 14 календарных дней — такое требование установлено статьёй 125 ТК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, какие виды отпусков положены россиянам в 2026 году и в каких случаях работник может получить дополнительные дни отдыха. В частности, праздничные дни, попавшие на ежегодный отпуск, также не учитываются в его продолжительности.