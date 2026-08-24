Бывший владелец агрохолдинга «Макфа» Валерий Юревич умер на 85-м году жизни

Скончался промышленник и прежний совладелец агрохолдинга «Макфа» Валерий Юревич, отец бывшего губернатора Челябинской области (2010-2014) и экс-депутата Госдумы (2000-2005, 2014-2016) Михаила Юревича. Факт ухода из жизни подтвердили 74.RU источники из окружения семьи.

Валерий Юревич получил диплом инженерно-строительного факультета ЧПИ (сегодня ЮУрГУ). Значительная часть его биографии связана с работой в трестах «Уралнефтегазстрой», «Челябагропромстрой» и «Тракторострой». Он принимал участие в восстановлении армянского города Спитак после землетрясения и реконструкции ЧТЗ, имел звание «Почётный строитель».

Хотя создателем «Макфы» принято считать его сына, именно Валерий Юревич во многом обеспечил вывод предприятия в лидеры отрасли. Накопленный в промышленном строительстве опыт позволял ему курировать возведение новых объектов. Начав трудовой путь каменщиком, со временем он дорос до технического директора объединения, в штате которого числилось 8 тысяч человек.

После того как в 2003 году Михаил Юревич повторно прошёл в Госдуму, он оформил передачу акций «Макфы» на отца. Сотрудники компании вспоминали, что старший из Юревичей лично контролировал проектную документацию, стройку и закупку оборудования на всех площадках холдинга.

К 2017 году в собственности у предпринимателя находилось 71,42% акций АО «Макфа». Летом того же года он перевёл свою долю на кипрскую фирму Rantip Invest Limited, что в компании назвали защитой активов и рабочим моментом.

В мае 2024-го суд по требованию Генпрокуратуры обратил активы семьи в доход государства. Валерий Юревич тогда обратился к главе СКР Александру Бастрыкину, назвав ситуацию рейдерским захватом.

О времени и месте прощания с Валерием Юревичем пока не сообщается.