Маскировка провалилась: Как работала банда, обманывавшая налоговую по всей стране

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее задержанных подозреваемых, которые предоставляли в налоговые органы станы заведомо подложные документы. Всего фигурантами числятся сейчас 17 человек. Информацией делится официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе расследования предварительно установлено, что они действовали в составе организованного преступного сообщества. Оно состояло из нескольких функционально обособленных структурных подразделений, в том числе юридического и бухгалтерского отделов, службы безопасности и прочих», — отметила она.

В целях конспирации подозреваемые использовали псевдонимы, зашифрованные средства связи, удалённые серверы. Они даже создали «регламенты безопасности», если в полицию попадёт кто-то из участников группировки.

В апреле Life.ru уже писал о задержании сотрудниками полиции членов указанной преступной группировки. Сеть из более чем двухсот человек действовала в 25 регионах России. Фигуранты изготавливали подложные счета-фактуры для налоговых деклараций. Они работали через сеть телеграм-каналов, -ботов и сайтов. За работу преступники брали плату в 2-3% от суммы продажи, указанной в поддельных документах. Услугами злоумышленников успели воспользоваться сотни коммерческих организаций, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов.