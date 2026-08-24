Девять африканок и «работодатель»: В Кабардинке накрыли чёрный бизнес по плетению кос

В кубанской Кабардинке задержали девять приезжих из Африки девушек, которые нелегально плели на пляже косы. Об этом рассказали в пресс-службе краевого главка МВД. «Работу» им предоставил 47-летний предприниматель из Ростовской области, он задержан.

Задержание нелегалов из Африки в Краснодарском крае. Видео © «Макс» / Полиция Кубани

«В ходе проведения рейдов в Кабардинке, выявлено девять приезжих из Африки, которые нелегально плели афрокосы без необходимых документов. На нарушителей составлены административные протоколы», — говорится в сообщении.

Против иностранок составлены протоколы по статье о нарушении режима пребывания в РФ, четверых выдворят из страны. В отношении же «бизнесмена» возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в суд в Москве принял решения выдворить двух граждан Таджикистана, уличённых в пропаганде ЛГБТ*. Установлено, что они находились на рынке «Садовод» в женской одежде.

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