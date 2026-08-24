Двух нарядившихся женщинами мигрантов выставят из РФ после срамного перформанса

Двух граждан Таджикистана выдворят из России после десяти суток административного ареста. Такое решение принял Люблинский районный суд Москвы, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Мужчин задержали вечером 18 августа. Как установил суд, они находились в общественном месте в женской одежде и открыто пропагандировали нетрадиционные сексуальные установки.

Дела рассмотрели 20 августа по части 5 статьи 6.21 КоАП РФ. Обоих иностранцев признали виновными в административном правонарушении.

«Суд признал их виновными в указанном правонарушении и назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток каждому с административным принудительным выдворением за территорию РФ», — говорится в сообщении.

После отбытия ареста судебные приставы сопроводят мужчин в Центр временного содержания иностранных граждан столичного управления МВД. Там они будут ожидать выдворения из страны.

Life.ru рассказывал, что за первые шесть месяцев 2026 года из России выдворили 43,7 тысячи иностранцев и лиц без гражданства. По данным ФССП, это на 65% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, когда показатель составлял около 26,4 тысячи человек. Рост связан с расширением перечня нарушений: ранее Совфед одобрил закон, позволяющий применять выдворение за участие в несанкционированных акциях, дискредитацию Вооружённых сил и хулиганство.