Из России за полгода выдворили почти 44 тысячи иностранцев

За первые шесть месяцев 2026 года из России были выдворены 43,7 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом «Ведомостям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

По данным ведомства, показатель оказался значительно выше прошлогоднего: в первом полугодии 2025 года за пределы страны отправили около 26,4 тысячи человек. Рост составил более 65%.

Увеличение числа выдворений происходит на фоне расширения перечня нарушений, за которые может применяться такая мера. Совет Федерации ранее одобрил закон, включающий в список оснований, в частности, участие в несанкционированных акциях, дискредитацию Вооружённых сил России и хулиганство.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума приняла закон, ужесточающий миграционный контроль: иностранцам с любой неснятой или непогашенной судимостью будут отказывать в выдаче гражданства, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Ранее такие ограничения касались лишь умышленных, тяжких и особо тяжких преступлений. Если же судимость обнаружится после оформления документов, ранее принятые решения аннулируют.