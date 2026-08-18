Более 130 нелегалов выдворят из России после рейда на предприятии в Люберцах

Более 130 иностранцев выдворят из России после проверки предприятия по производству полуфабрикатов в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

В Люберцах задержаны нелегалы. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

Рейд прошёл в посёлке Томилино. Полицейские проверили работников организации и выявили 133 иностранца из стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые трудились в России незаконно. Кроме того, 90 человек привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания в стране.

«На всех правонарушителей наложены штрафы в размере от 5 до 7 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ», — сообщила Петрова.

Ещё 27 иностранцев поместили в центр временного содержания, откуда их должны депортировать. Сейчас полиция устанавливает ответственность работодателей, которые, по данным ведомства, незаконно привлекали мигрантов к работе.

Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области около 20 нелегальных мигрантов пытались сбежать от полицейских в лес, но были задержаны. Оперативно-профилактическое мероприятие развернулось на территории трёх строительных городков в Новоселье Ломоносовского района. Стражи порядка проверили документы у 576 человек, из которых 544 оказались гражданами зарубежных государств. Завидев силовиков, несколько нарушителей попытались скрыться в ближайшем лесу, но безуспешно.