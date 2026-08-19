Новый маршрут для нелегалов: Мафия превратила Сеуту в перевалочный пункт на пути в Испанию

Преступные группировки стали использовать испанские анклавы Сеуту и Мелилью как транзитные пункты для переправки нелегальных мигрантов на материковую часть страны. Об этом сообщает El Pueblo de Ceuta со ссылкой на Объединённую ассоциацию сотрудников Гражданской гвардии (AUGC).

По данным организации, теперь речь идёт не только о содействии незаконному проникновению в автономные города. Перевозчики помогают людям миновать сухопутные пограничные пункты, а затем отправляют их морем в Андалусию.

Поводом для нового заявления стала операция Гражданской гвардии возле Сеуты. Сотрудники перехватили лодку, направлявшуюся к материковой Испании, на борту которой находились семь мигрантов и два предполагаемых перевозчика.

В AUGC считают, что подобные рейсы становятся частью меняющейся схемы нелегальной переправки. Использование морского маршрута позволяет обходить наземный контроль и сокращать время пребывания людей в Сеуте и Мелилье.

Ассоциация призвала власти усилить морской, наземный и воздушный контроль на южной границе Испании. Там также предупредили, что такие поездки создают дополнительную угрозу для жизни самих мигрантов.

Ситуация вокруг Сеуты резко обострилась в конце июля после массового наплыва людей со стороны Марокко. Власти Испании были вынуждены усиливать охрану анклава на фоне масштабного миграционного кризиса.

На фоне наплыва мигрантов обстановка в Сеуте отразилась и на криминальной статистике. В августе Life.ru сообщал как минимум о 15 случаях сексуального насилия над мигрантками в анклаве, зафиксированных испанской полицией с июля.