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17 августа, 11:09

Не менее 15 изнасилований мигранток зафиксировали в Сеуте

Обложка © ТАСС / AP / Bernat Armangue

Обложка © ТАСС / AP / Bernat Armangue

Полиция Испании зафиксировала 15 случаев сексуального насилия над мигрантками в анклаве Сеута с июля. Об этом сообщает газета El Español со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, преступления происходят на фоне сложной обстановки, возникшей после массового притока мигрантов. В связи с расследованием этих эпизодов правоохранители задержали двух человек.

Один из последних случаев, по данным El Mundo, произошёл вечером в пятницу. Как утверждают источники газеты, трое мужчин попытались изнасиловать десятилетнюю девочку. Подробности произошедшего и информация о подозреваемых пока не приводятся.

В Сеуте около 200 мигрантов из Марокко протестуют, требуя предоставить убежище
В Сеуте около 200 мигрантов из Марокко протестуют, требуя предоставить убежище

Сеута переживает масштабный миграционный кризис после массового перехода границы с Марокко в конце июля. По данным МВД Испании, тогда в анклав проникли около 72 тысяч человек, большинство впоследствии вернулись в Марокко. Сейчас в городе остаются несколько тысяч мигрантов, многие живут в тяжёлых условиях, а местная инфраструктура испытывает сильную нагрузку. Ранее власти испанского города сообщили о случаях туберкулёза, чесотки и кори среди мигрантов в переполненных местах размещения.

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Александра Мышляева
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