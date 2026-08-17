Не менее 15 изнасилований мигранток зафиксировали в Сеуте

Полиция Испании зафиксировала 15 случаев сексуального насилия над мигрантками в анклаве Сеута с июля. Об этом сообщает газета El Español со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, преступления происходят на фоне сложной обстановки, возникшей после массового притока мигрантов. В связи с расследованием этих эпизодов правоохранители задержали двух человек.

Один из последних случаев, по данным El Mundo, произошёл вечером в пятницу. Как утверждают источники газеты, трое мужчин попытались изнасиловать десятилетнюю девочку. Подробности произошедшего и информация о подозреваемых пока не приводятся.

Сеута переживает масштабный миграционный кризис после массового перехода границы с Марокко в конце июля. По данным МВД Испании, тогда в анклав проникли около 72 тысяч человек, большинство впоследствии вернулись в Марокко. Сейчас в городе остаются несколько тысяч мигрантов, многие живут в тяжёлых условиях, а местная инфраструктура испытывает сильную нагрузку. Ранее власти испанского города сообщили о случаях туберкулёза, чесотки и кори среди мигрантов в переполненных местах размещения.