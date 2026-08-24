Бездетный миллиардер Кюне умер в Швейцарии: кому достанется его состояние в 23,5 млрд евро

Немецкий предприниматель, логистический магнат Клаус-Михаэль Кюне скончался на 90-м году жизни. О кончине миллиардера сообщил журнал Manager Magazin, ссылаясь на членов семьи.

Бизнесмен умер в ночь на понедельник в швейцарском Шинделлеги. За десять дней до этого он вернулся туда с испанской Мальорки, однако чувствовал себя уже неважно и находился под присмотром медиков.

Кюне появился на свет в Гамбурге в 1937 году, а в конце шестидесятых перебрался в Швейцарию. Ещё молодым человеком он возглавил правление Kühne + Nagel. Эта фирма была основана при участии его деда в 1890 году, а сейчас считается крупнейшим в мире морским и авиационным грузоперевозчиком.

Холдинг Kühne Holding сохраняет контрольный пакет акций перевозчика — 55,4%. Помимо этого, структура в 2009 году выкупила долю в судоходной компании Hapag-Lloyd, чтобы не допустить ухода актива к азиатским покупателям. Сейчас этой группе принадлежит 30% акций перевозчика.

В последние годы империя Кюне расширялась и на другие сектора. Были приобретены пакеты в химическом дистрибьюторе Brenntag (около 20%) и операторе автобусных перевозок Flix (примерно 20%). Также предприниматель наращивал присутствие в авиакомпании Lufthansa: этой весной его доля выросла с 15% до 20%.

У покойного и его жены Кристины нет наследников. Состояние, оценённое изданием в 23,5 млрд евро, отойдёт фонду Kühne-Stiftung, который и владеет холдингом.