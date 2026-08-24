Трактор срезал крышу Nissan в Камышине, водитель иномарки погибла

Женщина погибла в ДТП с трактором «Беларус» в Камышине Волгоградской области. Авария произошла утром 24 августа возле автозаправки на улице Волгоградской.

По предварительным данным регионального ГУ МВД, 65-летний водитель трактора при повороте налево не уступил дорогу Nissan Almera. Машины столкнулись напротив дома №43 по улице Волгоградской. На кадрах с места происшествия видно, что после удара легковушка осталась практически без крыши. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что её срезал ковш трактора.

«В результате ДТП женщина — водитель автомобиля Nissan скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в полиции.

На месте работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Ранее Life.ru рассказывал о крупном ДТП в Камышинском районе, где столкнулись LADA Vesta, Hyundai и грузовик MAN. Тогда пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Всех раненых доставили в медицинские учреждения, а причины аварии также устанавливала полиция.