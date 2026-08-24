В Госдуме отреагировали на сообщения о «финансовой спецоперации» с вкладами россиян
Депутат Аксаков опроверг слухи о конвертации вкладов россиян в военные облигации
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Никакой «финансовой спецоперации» с принудительным переводом сбережений россиян в некие военные облигации не готовится, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, подобная идея не имеет никакого смысла.
«Это бред. Смысла в такой идее нет. И я в первый раз вообще слышу об этом», — подчеркнул депутат в беседе с RTVI.
Поводом для комментариев стали публикации о якобы готовящейся конвертации крупных вкладов в бессрочные или долгосрочные военные облигации. Авторы этих сообщений ссылались на неназванные источники.
Парламентарий допустил, что россиян можно активнее привлекать к покупке акций отечественных компаний вместо хранения всех накоплений на депозитах. Однако для этого бизнес должен заслужить доверие граждан и предложить доходность выше банковских процентов.
Ранее Минфин назвал фейком слухи о заморозке вкладов россиян. Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что подобные предложения властями не рассматриваются.
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