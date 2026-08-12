ЦБ заявил о росте процентных ставок по рублёвым вкладам в десяти банках РФ

В десяти российских банках выросла максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам, следует из данных Центробанка на основе мониторинга. Так, в августе она составила 12,89%.

Ставка выросла по сравнению с прошлыми периодами. В третьей декаде прошлого месяцы она составляла 12,85% годовых, а ещё раньше — 12,83%. При это при проведении расчётов регулятор не учитывает, например, ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями вроде открытия инвестиционного счёта или приобретения паёв и те, срок которых разделён на несколько периодов.