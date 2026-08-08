В России выросли ставки по краткосрочным вкладам до максимума с весны

Средняя доходность по краткосрочным вкладам в двадцати крупнейших российских банках достигла максимальных значений с марта текущего года, несмотря на проводимый регулятором курс на смягчение денежно-кредитной политики. Такие данные приводятся в исследовании финансового маркетплейса «Финуслуги», с результатами которого ознакомилось РИА «Новости».

По состоянию на 5 августа ставка по депозитам сроком на три месяца выросла до 13,76% годовых, что стало вторым показателем за последние пять месяцев, уступая лишь максимуму 25 марта, когда было зафиксировано значение в 13,81%. За месяц данный показатель прибавил 0,25 процентного пункта.

Аналогичная тенденция наблюдается и по вкладам на более длительные периоды. Доходность шестимесячных депозитов достигла максимальной отметки с конца апреля, составив 13,04%, а годовых – наибольшего уровня с конца марта в 12,37%, причём оба этих показателя за месяц выросли на 0,12 процентного пункта.

Примечательно, что эта динамика сохраняется на фоне планомерного снижения ключевой ставки Центрального банка, которое началось летом прошлого года. Если в начале 2025 года ставка находилась на уровне 21%, то к концу года она опустилась до 16%, а на последнем июльском заседании регулятор уменьшил её уже десятый раз подряд на четверть пункта, доведя до 14% годовых. Эксперты финансового маркетплейса пояснили, что рост ставок по депозитам в сложившихся условиях связан с активной конкуренцией банков за ликвидность, а также с необходимостью привлекать средства населения для выполнения нормативных требований и балансировки кредитных портфелей.