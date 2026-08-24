В башне «Федерация» в «Москве-Сити» объявили эвакуацию

Посетителей и сотрудников башни «Федерация» в «Москва-Сити» попросили покинуть здание. Об эвакуации очевидцы сообщили изданию «Осторожно, Москва».

На кадрах с места слышно обращение по громкоговорителю с просьбой выйти из башни.

Предварительно, причиной стал случайный запуск системы сигнализации.

В здании отключили лифты и эскалаторы. По словам сотрудников охраны, вернуться внутрь людям разрешат примерно через 10–15 минут.

Башня «Федерация» — архитектурный комплекс из двух небоскрёбов, «Востока» и «Запада», в деловом центре «Москва-Сити». Проект разработали архитекторы Сергей Чобан и Питер Швегер. Башня «Восток» достигает 374 метров в высоту, а «Запад» — 242 метров. Комплекс сочетает офисные пространства, апартаменты и объекты инфраструктуры. Здесь также расположена смотровая площадка Panorama 360, с которой открывается панорамный вид на Москву.