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24 августа, 10:55

В башне «Федерация» в «Москве-Сити» объявили эвакуацию

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Посетителей и сотрудников башни «Федерация» в «Москва-Сити» попросили покинуть здание. Об эвакуации очевидцы сообщили изданию «Осторожно, Москва».

На кадрах с места слышно обращение по громкоговорителю с просьбой выйти из башни.

Предварительно, причиной стал случайный запуск системы сигнализации.

Генпрокуратура займётся криптообменниками в «Москве-Сити», связанными с Киевом
Генпрокуратура займётся криптообменниками в «Москве-Сити», связанными с Киевом

В здании отключили лифты и эскалаторы. По словам сотрудников охраны, вернуться внутрь людям разрешат примерно через 10–15 минут.

Башня «Федерация» — архитектурный комплекс из двух небоскрёбов, «Востока» и «Запада», в деловом центре «Москва-Сити». Проект разработали архитекторы Сергей Чобан и Питер Швегер. Башня «Восток» достигает 374 метров в высоту, а «Запад» — 242 метров. Комплекс сочетает офисные пространства, апартаменты и объекты инфраструктуры. Здесь также расположена смотровая площадка Panorama 360, с которой открывается панорамный вид на Москву.

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Никита Никонов
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