Генпрокуратура займётся криптообменниками в «Москве-Сити», связанными с Киевом

Генеральная прокуратура России поставила на контроль расследование уголовного дела о деятельности нелегальных криптообменников, через которые, по версии следствия, за рубеж выводились деньги, похищенные у россиян украинскими мошенническими кол-центрами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что речь идёт о незарегистрированных пунктах обмена криптовалюты, использовавшихся для незаконного вывода средств за пределы России.

Как утверждают правоохранительные органы, один из задержанных сообщил, что ежедневный оборот одного криптообменника мог достигать 1–2 млн долларов. Расследование продолжается. Все обстоятельства дела и степень причастности задержанных к инкриминируемым преступлениям предстоит установить в ходе следствия.

Напомним, ФСБ задержала более 20 сотрудников подпольных обменников в «Москва-Сити», использовавшихся для легализации средств, похищенных через дистанционные аферы, с конечным получателем в украинских колл-центрах. Один из фигурантов показал, что ежедневный оборот составлял от 1 до 2 миллионов долларов. Он лично встречал жертв, пересчитывал наличные и оформлял договоры.