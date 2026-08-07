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7 августа, 07:34

Нелегальный криптообменник в «Москве-Сити» имел оборот до $2 млн в сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavels Dunaicevs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavels Dunaicevs

Нелегальный пункт обмена криптовалют в деловом центре «Москва-Сити» обслуживал мошеннические схемы с ежедневным оборотом до двух миллионов долларов. Такие данные озвучил один из фигурантов дела на записи допроса, распространенной Центром общественных связей ФСБ.

Федеральная служба безопасности ранее отчиталась о задержании в Москве свыше 20 сотрудников подпольных обменных сервисов. По данным следствия, площадки в башнях «Москва-Сити» использовались для легализации средств, похищенных у граждан России через дистанционные аферы. Конечным получателем незаконной выручки выступали украинские колл-центры.

На видеозаписи допроса один из задержанных раскрыл масштаб теневого бизнеса. Отвечая на вопрос о суточном денежном потоке, он назвал диапазон «от 1 до 2 миллионов долларов».

В обязанности фигуранта входило взаимодействие с посетителями офиса. Он лично встречал людей, ставших жертвами злоумышленников, пересчитывал наличность и оформлял договоры.

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Трафик заведения был плотным. Через помещение ежедневно проходило порядка 30 человек, при этом многие появлялись регулярно. Некоторые клиенты возвращались через день, другие наведывались буквально каждые сутки.

Ранее в ФСБ сообщили, что к работе в обменниках привлекали молодых людей, обещая им быстрый и высокий заработок. Среди потерпевших оказались в том числе пенсионеры, находившиеся под воздействием телефонных аферистов.

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Никита Никонов
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