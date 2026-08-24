14-летнюю девочку из Прокопьевска с бойфрендом будут судить за убийство её мамы

В Прокопьевске перед судом предстанут 14-летняя девушка и её 16-летний знакомый, обвиняемые в убийстве матери школьницы. Расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, преступление произошло 1 декабря 2025 года в квартире семьи. Подростки, как считают следователи, заранее договорились и на почве личной неприязни нанесли 36-летней женщине множество ударов режущими предметами. Потерпевшая скончалась на месте. После этого, по данным СК, обвиняемые перенесли тело женщины в подвал дома, пытаясь скрыть произошедшее. Позднее погибшую обнаружил её сожитель.

Подросткам предъявлено обвинение по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору и с особой жестокостью. В ходе расследования следователи допросили более 20 свидетелей и провели свыше 13 экспертиз, включая молекулярно-генетические и психолого-психиатрические.

Школьница и её бойфренд находятся под стражей. Ещё 28 июля Рудничный районный суд Прокопьевска продлил им меру пресечения до 2 октября 2026 года. Теперь дело должно быть рассмотрено по существу.