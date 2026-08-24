Английский футбол хотят запретить показывать в России: дело дошло до юристов

Английская футбольная лига EFL и шотландская профессиональная футбольная SPFL добиваются прекращения незаконных трансляций своих матчей в России и рассматривают возможность судебных действий. Поводом стали показы игр на российском сервисе Football TV, который не имеет действующих прав на трансляцию этих турниров в стране. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, в России показывали встречи с участием «Селтика», «Рейнджерс» и «Хартс», а также матчи английских клубов «Кардифф Сити», «Рексем», «Уотфорд» и «Саутгемптон».

EFL обратилась к Football TV после первых выявленных трансляций, однако сервис продолжил показывать матчи. В минувшие выходные в эфир попали игры «Вест Хэм» — «Чарльтон» и «Вест Бромвич» — «Бернли».

Особое внимание лиг привлекло то, что эти встречи были обозначены как «тестовые события». В EFL опасаются, что следующим шагом может стать незаконный показ матчей Английской премьер-лиги.

Официальные трансляции EFL и SPFL в России были прекращены в марте 2022 года. С тех пор права на показ матчей этих турниров российским вещателям не продавались.

Сейчас лиги пытаются установить источник видеосигнала и остановить трансляции. EFL и SPFL также оставляют за собой право обратиться в суд против Football TV и тех, кто предоставляет сервису доступ к матчам.