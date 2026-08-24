«Сверху круглая, а внизу плоско»: Прыгнувший из стратосферы парашютист Бойцов ответил на вопрос о форме Земли

Российский парашютист Сергей Бойцов после рекордного прыжка из стратосферы с юмором ответил на вопрос, какая всё-таки Земля — плоская или круглая. Его ответ опубликовал Минспорт России.

Прыгнувший из стратосферы парашютист Бойцов рассказал, круглая ли Земля. Видео © Пресс-служба Минспорта

«Она, знаете, какая интересная: сверху круглая — прыгаете в этот шарик, а внизу плоско. Вот как есть», — сказал Бойцов.

Ранее Life.ru рассказывал о рекордном прыжке Сергея Бойцова из стратосферы. Россиянин поднялся на тепловом аэростате выше 11,5 километра и установил новый мировой рекорд. Во время свободного падения его скорость достигала около 500 км/ч, а сам прыжок проходил в специальном высотном скафандре с системой подачи кислорода.